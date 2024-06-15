☆在庫処分 JDE ネックレス レディース 蝶々 ペンダン プレゼント 368 ...

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補足説明：JDEネックレスレディース蝶々ペンダント可愛いバタフライ金属アレルギー対応シルバー925蝶ネックレス女性誕生日プレゼント368複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第終了となります。商品内容 ：【商品詳細】ストーン：CZダイヤ、ペンダントサイズ：高さ14.5mm幅18.5mm、チェーン長さ：40+5cm（長さ調整可能）、地金素材：シルバー925プラチナコーティング。【輝く宝石】CZダイヤモンドは人工石です。透明で屈折率が天然ダイヤモンドに近いため、肉眼ではほぼ見分けつきません。当店では最高級AAAAAランクのCZダイヤを使用しています。【金属アレルギー対応】素材にはシルバー925を使用、金属アレルギーや肌の敏感な方でも心置きなくお使いいただけます。【付属品】高級ジュエリーボックス付き（ギフトラッピング済）、紙袋、品質書。【ご購入後も安心】全商品には品質書が付き、安心の60日間ブランドをご提供しております。万が一不備があった場合は、、、払い戻しを承ります。質問があれば、遠慮なくJDEまでお問い合わせください。PreviouspageJD.Eは、女性が毎日身に着けて楽しめるユニークなデザインにこだわったブランドジュエリーを展開しています。厳選した材料と職人の手による丁寧なハンドメイドで、高品質な商品とサービスを提供しています。全商品にはギフト仕様のラッピングを施し、女性への贈り物や自分へのご褒美に最適です。6月新商品ストアにアクセスネックレスストアにアクセスピアスストアにアクセスリングストアにアクセスブレスレットストアにアクセスパールストアにアクセスバタフライストアにアクセスセットストアにアクセス誕生石特集ストアにアクセスNextpageブラン