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美品 KENZO ケンゾー ポロシャツ
商品番号 J85733570572
商品名

美品 KENZO ケンゾー ポロシャツ
ブランド名 ケンゾー
特別価格 税込 1,998 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正規品KENZOケンゾータイガーロゴポロシャツカラー···ホワイト/ピンク/ブルー/ブラック背面はブルー(3枚目のカラーが実際の色に近いです)袖丈···半袖サイズ:S平置き計測　着丈約55cm前身頃胸元約40cm試着程度の使用のみの美品スポーティーミックスコーデに◎ゴルフ/テニススポーツウェアにも◎柄・デザイン···無地
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