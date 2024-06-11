美品 KENZO ケンゾー ポロシャツ

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商品詳細
正規品KENZOケンゾータイガーロゴポロシャツカラー···ホワイト/ピンク/ブルー/ブラック背面はブルー(3枚目のカラーが実際の色に近いです)袖丈···半袖サイズ:S平置き計測 着丈約55cm前身頃胸元約40cm試着程度の使用のみの美品スポーティーミックスコーデに◎ゴルフ/テニススポーツウェアにも◎柄・デザイン···無地
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