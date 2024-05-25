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PINKO オフショルダー　トップス　ブルー　フリル
商品番号 B27314609884
商品名

PINKO オフショルダー　トップス　ブルー　フリル
ブランド名 ピンコ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PINKO(ピンコ)のオフショルダーのトップスです。ブルーがとても綺麗な色です。●サイズ：タグ表記38(イタリア)身幅約35cm着丈約45cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：ポリエステル91%/ポリウレタン9%●色：ブルー●状態：未使用ですが、タグはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：発送の際はなるべくコンパクトにしてお送りします。たたみジワなどについてはご了承ください。#pinko#ピンコ#トップス#オフショルダー#ロイヤルブルー
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