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KID BLUE レースキャミソール2枚セット
商品番号 A60092243649
商品名

KID BLUE レースキャミソール2枚セット
ブランド名 キッドブルー
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キッドブルーのレースがとっても素敵なキャミソール2枚セットを出品いたします。これからの季節にいかがでしょうか。定価　9,900円（税別）✖️2枚=19,800円（税別）素材　写真でご確認ください。色　　ベージュ系とブルー系バラ売りはいたしかねます。ご了承くださいませ。柄・デザイン···レースカップ···カップなし季節感···春、夏#KIDBLUE#キッドブルー#キャミソール#レース肌着
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