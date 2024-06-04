KID BLUE レースキャミソール2枚セット

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商品詳細
キッドブルーのレースがとっても素敵なキャミソール2枚セットを出品いたします。これからの季節にいかがでしょうか。定価 9,900円（税別）✖️2枚=19,800円（税別）素材 写真でご確認ください。色 ベージュ系とブルー系バラ売りはいたしかねます。ご了承くださいませ。柄・デザイン···レースカップ···カップなし季節感···春、夏#KIDBLUE#キッドブルー#キャミソール#レース肌着
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