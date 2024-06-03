  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
希少♪KAMALOHA カマロハ アロハシャツ 和柄 日本製　ヴィンテージ　M
商品番号 V23948334976
商品名

希少♪KAMALOHA カマロハ アロハシャツ 和柄 日本製　ヴィンテージ　M
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 1,533 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

昔沖縄で一目惚れして購入したカマロハのアロハシャツです。日本製着用回数は数回目立った汚れなどなく美品です。ボタンもこだわりの木のボタンが使われています。大切に着用しておりましたが着る機会がなく気に入っていただける方にお譲りすることにしました。着物の生地のようなとても素敵で映えるシャツです。サイズ表記なし実寸肩幅39身幅50袖丈19着丈63生地はポリエステルシャツだけではなく羽織物としても着ていただけます。
http://narcologia.ru/goods/moisture753669.html
http://narcologia.ru/goods/passionate843413.html
http://narcologia.ru/goods/rouge846410.html
希少♪KAMALOHA カマロハ アロハシャツ 和柄 日本製　ヴィンテージ　M
2023年最新】KAMALOHAの人気アイテム - メルカリ
希少♪KAMALOHA カマロハ アロハシャツ 和柄 日本製　ヴィンテージ　M
KAMEHAMEHA (カメハメハ) [古着]50sヴィンテージアロハシャツ ブラック サイズ:L
希少♪KAMALOHA カマロハ アロハシャツ 和柄 日本製　ヴィンテージ　M
和柄 京友禅アロハシャツ ＜麻の葉/黒橙＞ Pagong メンズ | 京友禅 ...
希少♪KAMALOHA カマロハ アロハシャツ 和柄 日本製　ヴィンテージ　M
60s〜 kaikamahineカイカマヒネ ヴィンテージハワイアンシャツ アロハシャツ 古銭ボタン | kiTAILORd's ～キテーラーズ～ powered by BASE
希少♪KAMALOHA カマロハ アロハシャツ 和柄 日本製　ヴィンテージ　M
Kamehameha 1940's ビンテージ レーヨン アロハシャツ カメハメハ
希少♪KAMALOHA カマロハ アロハシャツ 和柄 日本製　ヴィンテージ　M
2023年最新】KAMALOHAの人気アイテム - メルカリ
希少♪KAMALOHA カマロハ アロハシャツ 和柄 日本製　ヴィンテージ　M
Kamehameha 1940's ビンテージ レーヨン アロハシャツ カメハメハ ...
希少♪KAMALOHA カマロハ アロハシャツ 和柄 日本製　ヴィンテージ　M
40's KAHANAMOKU 紅葉柄 レーヨン 長袖アロハシャツ | 旭川 古着屋 ...
希少♪KAMALOHA カマロハ アロハシャツ 和柄 日本製　ヴィンテージ　M
2023年最新】KAMALOHAの人気アイテム - メルカリ
希少♪KAMALOHA カマロハ アロハシャツ 和柄 日本製　ヴィンテージ　M
MINEDENIM[マインデニム] | 19S/S ×WACKO MARIA 虎和柄キュプラ半袖 ...
希少♪KAMALOHA カマロハ アロハシャツ 和柄 日本製　ヴィンテージ　M
デュークカハナモクには珍しい和柄デザインのアロハシャツ！！ | JUNKY ...
希少♪KAMALOHA カマロハ アロハシャツ 和柄 日本製　ヴィンテージ　M
MAKANA LEIのアロハシャツ１ページ目 | アロハシャツの専門店WAKU・WAKU
希少♪KAMALOHA カマロハ アロハシャツ 和柄 日本製　ヴィンテージ　M
2023年最新】KAMALOHAの人気アイテム - メルカリ
希少♪KAMALOHA カマロハ アロハシャツ 和柄 日本製　ヴィンテージ　M
Vintage Aloha Shirt/ CAMPIA MODA ミリタリーグリーンｘイエロー L ...
希少♪KAMALOHA カマロハ アロハシャツ 和柄 日本製　ヴィンテージ　M
40's Duke Kahanamoku パイナップル柄アロハシャツ 40年代 50年代 DUKE ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru