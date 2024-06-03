希少♪KAMALOHA カマロハ アロハシャツ 和柄 日本製　ヴィンテージ　M



2023年最新】KAMALOHAの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】KAMALOHAの人気アイテム - メルカリ



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Kamehameha 1940's ビンテージ レーヨン アロハシャツ カメハメハ Kamehameha 1940's ビンテージ レーヨン アロハシャツ カメハメハ



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デュークカハナモクには珍しい和柄デザインのアロハシャツ！！ | JUNKY ... デュークカハナモクには珍しい和柄デザインのアロハシャツ！！ | JUNKY ...



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Vintage Aloha Shirt/ CAMPIA MODA ミリタリーグリーンｘイエロー L ... Vintage Aloha Shirt/ CAMPIA MODA ミリタリーグリーンｘイエロー L ...



40's Duke Kahanamoku パイナップル柄アロハシャツ 40年代 50年代 DUKE ... 40's Duke Kahanamoku パイナップル柄アロハシャツ 40年代 50年代 DUKE ...

昔沖縄で一目惚れして購入したカマロハのアロハシャツです。日本製着用回数は数回目立った汚れなどなく美品です。ボタンもこだわりの木のボタンが使われています。大切に着用しておりましたが着る機会がなく気に入っていただける方にお譲りすることにしました。着物の生地のようなとても素敵で映えるシャツです。サイズ表記なし実寸肩幅39身幅50袖丈19着丈63生地はポリエステルシャツだけではなく羽織物としても着ていただけます。