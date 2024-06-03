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- 希少♪KAMALOHA カマロハ アロハシャツ 和柄 日本製 ヴィンテージ M
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商品詳細
昔沖縄で一目惚れして購入したカマロハのアロハシャツです。日本製着用回数は数回目立った汚れなどなく美品です。ボタンもこだわりの木のボタンが使われています。大切に着用しておりましたが着る機会がなく気に入っていただける方にお譲りすることにしました。着物の生地のようなとても素敵で映えるシャツです。サイズ表記なし実寸肩幅39身幅50袖丈19着丈63生地はポリエステルシャツだけではなく羽織物としても着ていただけます。
http://narcologia.ru/goods/moisture753669.html
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