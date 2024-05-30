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メキシコ刺繍　フレンチ袖　チアパス州
商品番号 W46210039216
商品名

メキシコ刺繍　フレンチ袖　チアパス州
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈...七分袖色...ホワイト柄・デザイン...花柄/ボタニカル柄,刺繍メキシコチアパス州の刺繍ブラウス。花柄が丁寧に刺繍されています。生地はしっかりしたコットンです。コットン100%メキシコ製サイズ:身幅　約52cm　着丈　約６０cm詳細は写真をご覧ください。
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