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商品詳細
袖丈...七分袖色...ホワイト柄・デザイン...花柄/ボタニカル柄,刺繍メキシコチアパス州の刺繍ブラウス。花柄が丁寧に刺繍されています。生地はしっかりしたコットンです。コットン100%メキシコ製サイズ:身幅 約52cm 着丈 約６０cm詳細は写真をご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/passivity679683.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney877949.html
http://narcologia.ru/goods/procurement483233.html
メキシコ刺繍 フレンチ袖 チアパス州
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メキシコ刺繍 フレンチ袖 チアパス州
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