JOURNALSTANDARD L'ESSAGE 60ローン ギャザーブラウス

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journal standard L'essage (ジャーナルスタンダード レサージュ) 60ローンギャザーブラウス ブラック サイズ:不明（実寸参照）



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JOURNAL STANDARD - 80ローンギャザーシャツ◇ 美品の通販 by pipi☆'s ...

JOURNALSTANDARDL'ESSAGE60ローンギャザーブラウスホワイト手洗い可日本製替えボタンはタグに縫いとめてます。サイズ素人計測のため、誤差は御容赦ください。平置き採寸（cm）身幅62.5裄丈73着丈前身頃65後身頃75裾幅前身頃73後身頃67※ハンガーは付きません程良く透け感のある素材で、春夏秋はタンクトップやキャミソール、肌寒い時季は薄手のハイネックを合わせ着用していました。胸元はボタンが3か所付いており、開け閉めして雰囲気を変えられ、体感調整できます。後ろ丈が長く、ヒップも隠れる着丈です◎袖のギャザーが特徴でボリューム感が可愛いです。袖口にはゴムが入っていて、しっかりめにとまります。2021春、購入しました。数回程度の着用ですので比較的キレイな状態だと思います。洗濯時は、ネットに入れ手洗いモード・極短時間脱水、ダラ干し(水が滴る状態)し、アイロン掛けしておりません。中古品のため、ご理解いただける方のご購入をお待ちしております。ネコポスサイズに簡易包装し、発送いたします。梱包時の畳みシワはご容赦くださいm(__)mプロフィールをご一読お願いいたします（*^^*）定価15840円色...ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイントテイスト・シーン...キレイめ#長袖ブラウス#ホワイトブラウス#JOURNALSTANDARDL'ESSAGE