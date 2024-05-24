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新品未使用　制服　ブラウス　Yシャツ　9号
商品番号 E10686290646
商品名

新品未使用　制服　ブラウス　Yシャツ　9号
ブランド名 ボンマックス
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オフィス用のブラウスです。パープル系の色で無地2枚とストライプ1枚です。サイズ　9号どんな制服やスーツにも合うと思います^_^テイスト・シーン···オフィスカジュアルユニフォーム　事務服　ラベンダー#bonoffice#BONMAXバラ売りも可能です。
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