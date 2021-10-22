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- 【定価3万5千円】 DIESEL シースルー ニットカットソー 国内9号相当
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商品詳細
柄・デザイン...シースルー、ニット、カットソー袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏サイズ・Sサイズ(国内9号相当サイズ)【平置き実寸サイズ】※単位cm【S】肩幅34身幅48袖丈19着丈56【素材】コットン(綿)54％ ポリエステル46％インナー部分：コットン(綿)69％ ナイロン31％正規代理店にて購入しましたが、着用しないため出品いたします。ご質問等はコメントよりお願いします。
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