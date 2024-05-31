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ステラマッカートニー ファラベラ タイニー ショルダーバッグ ベージュ
商品番号 W99151676102
商品名

ステラマッカートニー ファラベラ タイニー ショルダーバッグ ベージュ
ブランド名 ステラマッカートニー
特別価格 税込 5,712 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪STELLAMcCARTNEY　ステラマッカートニー　ファラベラ　2way　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　肩掛け可能　斜め掛け可能　シルバー金具　チェーン　エコレザー　ブラッ　レディース　美品　保存袋付き○サイズタテ18cmヨコ20cmマチ6cmショルダー100cmハンドル25cm※平置き採寸ですので多少の誤差はご了承ください着画はお断りいたします。○素材エコレザー質問は購入前にお願いします。購入後の質問には回答しかねます。サイズ間違い等無いよう購入前によくご確認ください。新品未使用品になりますが、海外製品となりますので細かい糸のほつれや汚れ等ははご了承ください。
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ショルダーバッグ/ポリエステル/ベージュ/無地/49515001/ファラベラ・タイニー/2WAY

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