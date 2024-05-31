ステラマッカートニー ファラベラ タイニー ショルダーバッグ ベージュ ...

ご覧いただきありがとうございます♪STELLAMcCARTNEY ステラマッカートニー ファラベラ 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ 肩掛け可能 斜め掛け可能 シルバー金具 チェーン エコレザー ブラッ レディース 美品 保存袋付き○サイズタテ18cmヨコ20cmマチ6cmショルダー100cmハンドル25cm※平置き採寸ですので多少の誤差はご了承ください着画はお断りいたします。○素材エコレザー質問は購入前にお願いします。購入後の質問には回答しかねます。サイズ間違い等無いよう購入前によくご確認ください。新品未使用品になりますが、海外製品となりますので細かい糸のほつれや汚れ等ははご了承ください。



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