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- 【新品未開封】空想 LADY Tシャツ(L) 米津玄師
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商品詳細
☆お値下げ不可☆☆即購入可☆米津玄師2023年空想グッズLADYT(L)新品未開封新品未開封ですが、一度人の手に渡ったモノですので、神経質な方のご購入は、ご遠慮頂くようにお願い致しますm(__)m新品未開封の為、ビニール梱包されておりますので、２つ折りにしてメルカリ便ネコポスで発送予定です。発送予定期間もトラブル防止の為、最長に設定してますが、購入後は出来る限り迅速に対応致します。10/15
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