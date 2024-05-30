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良品　グッチ　ハンドバッグ　バンブー　ヴィンテージ　ブラック　レザー
商品番号 O87815012507
商品名

良品　グッチ　ハンドバッグ　バンブー　ヴィンテージ　ブラック　レザー
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 5,670 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨ご購入前に必ずプロフィールをご一読下さい✨⚠️値段交渉の際はご希望額をご提示ください⚠️☆アイテムGUCCIグッチ　ハンドバッグ　トップハンドル　バンブー　フォーマル　ヴィンテージ　ビンテージ　00134441887☆サイズタテ24cmヨコ24cmマチ8cmハンドル32cm平置き実寸。着画はお断りいたします。☆状態特に目立つ傷や汚れなどなく、末長くお使いいただける品となっております♪箱・保存袋・ギャランティカード・他は撮影用の為、付属いたしません。☆カラー黒　ブラック☆素材レザー　バンブー☆購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。☆配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
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