良品　グッチ　ハンドバッグ　バンブー　ヴィンテージ　ブラック　レザー

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✨ご購入前に必ずプロフィールをご一読下さい✨⚠️値段交渉の際はご希望額をご提示ください⚠️☆アイテムGUCCIグッチ ハンドバッグ トップハンドル バンブー フォーマル ヴィンテージ ビンテージ 00134441887☆サイズタテ24cmヨコ24cmマチ8cmハンドル32cm平置き実寸。着画はお断りいたします。☆状態特に目立つ傷や汚れなどなく、末長くお使いいただける品となっております♪箱・保存袋・ギャランティカード・他は撮影用の為、付属いたしません。☆カラー黒 ブラック☆素材レザー バンブー☆購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。☆配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。