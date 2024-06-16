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フェイラーハンドバッグ　ブラック　ハイジ
商品番号 B55772112650
商品名

フェイラーハンドバッグ　ブラック　ハイジ
ブランド名 フェイラー
特別価格 税込 2,754 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1年半ほど自宅保管ですが、それほど使用していないため美品です。自宅保管にご理解ある方のご購入をお待ちしております^_^
http://narcologia.ru/goods/monophonic338212.html
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