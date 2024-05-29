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美品✨CI-VA チーバ　ショルダーバッグ　ブラック　斜めがけ　レザー　ロゴ
商品番号 Y67122767923
商品名

美品✨CI-VA チーバ　ショルダーバッグ　ブラック　斜めがけ　レザー　ロゴ
ブランド名 チーバ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チーバ　ショルダーバッグ　ブラック　斜めがけ　大容量　フロントロゴ　CI-VA　オールレザー　フロントロゴ型押しロゴ■商品チーバのオールレザーのショルダーバッグ。定番のブラックカラーで荷物がたくさん入る大容量のバッグです✨フロントロゴがワンポイントになります！　■サイズ縦：約27cm横：約28~37cmマチ：約1cmショルダー：約98cm（5段階調整可）※素人採寸のため多少の誤差ご了承ください。■仕様バッグの中にチャックポケット×1■素材：レザー、本革■カラー：ブラック、黒、金具■状態　多少の使用感はございますが、　目立った傷や汚れ等はなく　まだまだお使い頂けます✨　※写真でも状態のご確認をお願い致します。■付属品：本品のみ【注意事項】・光の加減により実際の色味と　写真の色味に多少の誤差がある場合がございます。・発送時にシワや折り目がつく場合がありますので　ご了承お願い致します。・大手リユースショップにて購入した正規品です。即購入可能です！1~2日でプチプチで包んだあと、透けないOPP袋に梱包して発送致します。ご質問等あれば気軽にコメント下さい！あくまでも中古品であることをご了承の上、ご購入お願い致します。
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