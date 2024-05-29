美品✨CI-VA チーバ　ショルダーバッグ　ブラック　斜めがけ　レザー　ロゴ

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チーバ ショルダーバッグ ブラック 斜めがけ 大容量 フロントロゴ CI-VA オールレザー フロントロゴ型押しロゴ■商品チーバのオールレザーのショルダーバッグ。定番のブラックカラーで荷物がたくさん入る大容量のバッグです✨フロントロゴがワンポイントになります！ ■サイズ縦：約27cm横：約28~37cmマチ：約1cmショルダー：約98cm（5段階調整可）※素人採寸のため多少の誤差ご了承ください。■仕様バッグの中にチャックポケット×1■素材：レザー、本革■カラー：ブラック、黒、金具■状態 多少の使用感はございますが、 目立った傷や汚れ等はなく まだまだお使い頂けます✨ ※写真でも状態のご確認をお願い致します。■付属品：本品のみ【注意事項】・光の加減により実際の色味と 写真の色味に多少の誤差がある場合がございます。・発送時にシワや折り目がつく場合がありますので ご了承お願い致します。・大手リユースショップにて購入した正規品です。即購入可能です！1~2日でプチプチで包んだあと、透けないOPP袋に梱包して発送致します。ご質問等あれば気軽にコメント下さい！あくまでも中古品であることをご了承の上、ご購入お願い致します。