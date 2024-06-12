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AVON ☆ ジュエリー 3点セット
商品番号 O51605514720
商品名

AVON ☆ ジュエリー 3点セット
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 3,367 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AVON☆ジュエリー　✨お値下げ致しました(10/28)✳︎ネックレス.　約40cm+アジャスター約9cm.✳︎ピアス.ビジュー1つ取れあり.✳︎リング.サイズ約15〜16番くらい.可愛いくて存在感のあるシルバー系3点。ボリュームがあり、女性らしい華やかさがあります。自宅保管品。特に大きく目立つ様なキズはない様に思います。ピアスにピンクパールの取れが1つありますが、目立ちにくいと思います。気にならない方・工夫して下さる方にお願い致します。#AVONジュエリー
http://narcologia.ru/goods/diamond865758.html
http://narcologia.ru/goods/unusable361174.html
http://narcologia.ru/goods/preference258038.html

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