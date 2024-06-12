AVON ☆ ジュエリー 3点セット

AVON☆ジュエリー ✨お値下げ致しました(10/28)✳︎ネックレス. 約40cm+アジャスター約9cm.✳︎ピアス.ビジュー1つ取れあり.✳︎リング.サイズ約15〜16番くらい.可愛いくて存在感のあるシルバー系3点。ボリュームがあり、女性らしい華やかさがあります。自宅保管品。特に大きく目立つ様なキズはない様に思います。ピアスにピンクパールの取れが1つありますが、目立ちにくいと思います。気にならない方・工夫して下さる方にお願い致します。#AVONジュエリー



お値下げ】AVONジュエリー ゴールド ハート ３点セット-



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