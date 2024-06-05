エルメス　ローファー　エスパドリーユ　36 ブラウン

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商品詳細
エルメスのローファー型のエスパドリーユです。素材はシルク？サテン？の様です。母が購入し、一度程度履いたのですが、木型が合わなかった為、ずっと家で保管していました。ソールの減りはほとんどありませんが、接着剤のシミがあります。写真を参考にして下さい☺︎自宅保管の中古品ですので、ご理解頂ける方の購入をお願いします☺︎
http://narcologia.ru/goods/forthcoming459392.html
http://narcologia.ru/goods/composite213354.html
http://narcologia.ru/goods/approximate184720.html
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