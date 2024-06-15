ジュメロ　フリルティーアードtop

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jumelle（ジュメロ）の「フリルティアードTOP（その他トップス）」 - WEAR



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カラー···ブラック柄・デザイン···無地カップ···カップなし季節感···春、夏、秋、冬三層にティアードされたフリルが新しいトップス。シンプルなコーディネートにプラスでレイヤード出来るオシャアイテム♡キャミソールやT-shirt、ブラウス、タートルニットなどと合わせて、季節問わず着ていただけます。肩にあしらった太めのリボンがよりガーリーな雰囲気を演出してくれます♪※付属のリボンは、肩ストラップなどお好きな場所に結んでお楽しみください。#ジュメロ#肩リボン