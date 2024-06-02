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商品詳細
テイスト・シーン···キレイめ色···ホワイト色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)、花柄/ボタニカル柄身長150ー167くらいまでの方なら丁度良く着れるかと思われます。細身のシャツでそのままお洗濯できます。
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