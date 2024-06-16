SN009 LACOSTE 半袖Tシャツ ライトグリーン レディース 38 ポス

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SN009LACOSTE半袖Tシャツライトグリーンレディース38ポス状態:多少のシミがあります。サイズ：38素材：コットン100実寸サイズ（おおよそ）身幅約39着丈約53肩幅約32袖丈約14裄丈約出品者管理用[SN009]●商品はUSEDですが極力綺麗な状態にしての発送を心掛けております！●古着の為、多少の汚れの見落としがある場合があります。●環境により、写真と実物では色合いが若干違う場合がございます。ご了承くださいませ。