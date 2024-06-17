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ヴィンテージ、ヒステリックグラマー、ヒステリックス、90s、アラジン
商品番号 S60376124815
商品名

ヴィンテージ、ヒステリックグラマー、ヒステリックス、90s、アラジン
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボーダーに魔法のランプみたいな柄の可愛いプリントです！たしか3色展開のうちの一つだったと思います。とっても着やすいです。●素材：綿100%●状態：気に入って着ていたので多少の色落ち使用感はありますが、目立った傷や汚れはありません。●その他、注意事項：自宅マンションにて長期保管品のため、見落としを含め神経質な方は購入をご遠慮ください。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。細かいデザイン、状態などは写真にてご確認ください。#ヒステリックグラマー#hystericglamor#ヒステリックス#hysterics#ヴィンテージ#アーカイブ#90s#キャミ#タンクトップ
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