【完売品】antiqua異素材切替えシャツ シャツ 　サイズF　Black

ユニセックスデザインですので、女性モデルさんと男性モデルさんの着用画像をご覧下さいm(__)m-bland-treecafe アンティカ型番ZS-00026-color-黒-size-F肩幅:50㎝、着丈:84㎝，身幅:68㎝、袖:64㎝ポリエステル55、レーヨン45、別布:ポリエステル100・モード気分を上げるシックなカラー展開。・シェルボタンがきらりと光るのもポイント。・程よい厚みでアウターを羽織ってもごわつかない。・ユニセックスで着られるゆったりとしたサイズ感。≪FABRIC≫・さらっと生地×しゃかしゃか生地のコラボ。・柔らかな肌に吸い付くような、優しい肌触り。・左胸と背中のヨーク部分に光沢感！・シンプルなシルエットだから、どんなボトムスにも合わせやすい。目立ったダメージや汚れ等なくまだまだ問題なく使用できます。



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