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Maison Kitsune オックスフォードシャツ
商品番号 A97971129068
商品名

Maison Kitsune オックスフォードシャツ
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メゾンキツネのオックスフォードシャツです。2、3度しか着ていない美品です！サイズは34です。胸元のキツネの刺繍が可愛いです(^-^)肩幅38cm着丈63cm身幅42cm素人採寸なので誤差があると思います、ご了承下さい。この商品のこれ以上のお値下げは考えておりません。
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