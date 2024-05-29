Maison Kitsune オックスフォードシャツ

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商品詳細
メゾンキツネのオックスフォードシャツです。2、3度しか着ていない美品です！サイズは34です。胸元のキツネの刺繍が可愛いです(^-^)肩幅38cm着丈63cm身幅42cm素人採寸なので誤差があると思います、ご了承下さい。この商品のこれ以上のお値下げは考えておりません。
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Maison Kitsune メゾン キツネ フォックスロゴ ボタンダウンシャツ FM00400WC2010
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MAISON KITSUNE / メゾンキツネ | ロゴワッペン オックスフォード シャツ | 34 | ホワイト | レディース
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