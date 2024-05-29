Hysteric Glamour ガール Tシャツ (F) ヒステリックグラマー

ヒステリックグラマーサイズはFREEです。平置きで、着丈63.5㎝・身幅(脇下から)42㎝ぐらいです。若干の誤差はご了承下さい。【素材】綿100%USED・着用感有ります。少々色あせ感有ります。見た所、目立つ様なシミ・穴など大きなダメージは有りません。（他に見落としが有りましたらすみません）感じ方には個人差が有りますので神経質な方・完璧を求める方・少しの事でも気になる方はご遠慮下さい。●お使いのモニターによって、カラーが違って見える場合がございますのでご了承下さい古着にご理解いただける方のみ宜しくお願い致します。とっても可愛いですよ*^0^*プロフィールを必ずご覧下さい☆



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