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フォクシー♪襟付き／ノースリーブ⭐︎ブラウス
商品番号 L57537378760
商品名

フォクシー♪襟付き／ノースリーブ⭐︎ブラウス
ブランド名 フォクシー
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　38実寸　　肩幅　37.5身幅　42着丈　52（素人採寸の為、多少の誤差は　　お許し下さい）数回着用で、自宅保存の商品です。特に問題のないお品ですが、usedをご理解の上、ご購入下さいませ。
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