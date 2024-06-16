フォクシー♪襟付き／ノースリーブ⭐︎ブラウス

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商品詳細
サイズ 38実寸 肩幅 37.5身幅 42着丈 52（素人採寸の為、多少の誤差は お許し下さい）数回着用で、自宅保存の商品です。特に問題のないお品ですが、usedをご理解の上、ご購入下さいませ。
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