vintage y2k 平成 Vネック 半袖カットソー 薄手 ラインストーン

肩幅約31身幅約39着丈約63柄・デザイン···花柄袖丈···半袖ネック···Vネック古着ということを理解できる方のみでお願いします他の投稿も可愛い服載せてるので見ていってください！ミリタリー、y2k、裏原、マクブリング フェアリーグランジ グランジ サイバーテックパンクy2kボンテージカーゴパンツ色落ち パッチワーク加工 微フレア soloistソロイストヘルムートラングmcblingユリウス sulvamサルバムMartinMargielaマルジェラVivienneWestwoodセディショナリーズボンテージパンツパラシュートパンツミリタリーパンツrickowensリックオウエンスヴァージルアブローVirgilAblohトラビススコット平成初期 TravisScottCARVENCOMMEdesGARCONSコムデギャルソンCOMOLIDIGAWELDriesVanNotenGOLDENGOOSEJulienDavidJAMESPERSEKENZOKrisVanAsschekolorbeaconjohnlawrencesullivanV系 ホス系 ゴシック ゴス お兄系 vintageサリバンyprojectパンク テック 地雷CharlesJeffreyLoverboyOURLEGACYDiorhommeGODGODDOLCE\u0026GABBANARAFSIMONSラフシモンズjeanpaulgaultierゴルチエ 20471120グランジmasuナンバーナインnumbernineヒスhystericglamourundercoverアンカバミハラヤスヒロblackmeans80’s70’s00’ssullentokyohiyadamgoffaxMARNIマルニMR.GENTLEMANmsgmN.HOOLYWOODRonHermansacaiALEXANDERWANGアレキサンダーワンunusedがお好きな方に



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