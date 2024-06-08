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SNIDEL ブラウス
商品番号 S11350990021
商品名

SNIDEL ブラウス
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年ほど前に購入しました。目立った傷汚れなどはありません。少し透ける素材です。色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイントテイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い
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