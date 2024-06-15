ルビー　ダイヤモンド　プラチナ　ネックレス　鑑別書

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「特別な日には特別なジュエリーを」⭐️自分へのご褒美に・大切な方へのプレゼントに⭐️ #zoneジュエリーForyou #ゾーンジュエリー 7月の誕生石でもあるルビーには「情熱・勇気・純愛・永遠の命・美」などの石言葉があります。燃えるような赤色には情熱と自由の意味があり、情熱的な愛をもたらし、活力が湧いてくるとされているパワーストーンです。参考価格 198.000円ルビーやプラチナはとても希少価値が高く、更に非加熱となると大変高値で取り引きされております。⭐️アクセサリーは出会いだと思いますので、この機会逃しませんように。⭐️こちら高額商品ですので、心込めて こちらの商品を紹介させて頂きます。材質:pt900.850ルビー0.43ctD0.04刻印⭐️サイズ:縦13.6mm横7.8mmチェーン45cm商品特徴⭐️今回はハートデザインです！デザインがオシャレなので、ファッションに合わせるのが楽しいです！⭐️スライドアジャスターチェーンですので、チェーンの長さがボールを引っぱるだけで簡単に出来る様に作られております❗️⭐️値札付けます。後ろに鑑別番号振られてます。(値札一部切り込み入れてます)また、鑑別書も付きです。#ハート#ハートジュエリー#ハートデザイン#オシャレ#鑑別書#ネックレス#ピジョンブラッド#ピジョンブラッドルビー#ルビー#最高品質#プラチナ#pt900#pt850#カラー#カット#クラリティ#ダイヤモンド#ダイヤ#匿名配送#贈り物#大切な人#ギフト#プレゼント#ブランド#特別#特別な日#子育て#育児#家事#母#家庭#エンゲージ#幸運素材···プラチナ#7月#誕生石