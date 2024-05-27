

【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布 【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布



【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布 【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布



【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布 【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布



【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布 【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布



【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布 【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布



【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布 【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布



【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布 【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布



【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布 【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布



【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布 【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布



【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布 【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布



【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布 【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布



【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布 【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布



【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布 【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布



【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布 【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布



【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布 【美品】CHANEL キャビアスキン マトラッセ ラウンドファスナー 長財布

ご覧頂きありがとうございます(*´∀｀)こちらの商品以外にも中古ブランド(CHANEL、GUCCI、SAINTLAURENT、BALENCIAGA、LouisVuitton等)を多数出品中‼️中古品の売買に必要な【古物商許可証】を取得しておりますので、ご安心の上お買い求め頂けます☺️✨匿名配送✨購入(お支払)から24時間以内に発送手続✨即購入大歓迎(交渉中であっても提示価格で購入してくださる方優先です)✨値段交渉OK(ご希望金額をおっしゃって頂けるとスムーズに対応できます)*************************************************【ブランド】CHANEL(シャネル)【付属品】シリアルシール【カラー】パールカーキ【サイズ】横幅約19.5cm高さ約10cmマチ約2cm【仕様】カード入れ×8ポケット×2札入れ×2小銭入れ×1【状態】角スレ無しベタつき無しファスナーの稼動良好小銭入れファスナーの引き手、社外品に交換歴あり金具に小傷あり【ブランド品の購入先】質屋やブランドリサイクルショップで購入した真贋済みの正規品、またはフリマサイトやオークションで購入後、鑑定済みの正規品となります。また、万が一偽物であった場合には返品対応をさせて頂きますのでご安心してお買い求めください。【メンテナンスについて】出品するにあたり専門店にて、レザー部分のクリーニング、カラーメンテナンス済みの商品となりますのでお手元に届いた時から気持ちよくお使い頂けます。【古物商許可証】栃木県公安委員会第411040001410号*************************************************⚠️ご購入の際は、商品状態や付属品などよくお確かめください。✨商品に関して質問などございましたら、お気軽にお声がけください。