※値下げ中【LOEWE】美品 ショルダー バッグ

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商品番号 S66349057858
商品名

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ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 2,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

叔母から譲り受けた物ですが、使用する機会がないため出品いたします。※叔母が使用していたので中古品となります。傷等は写真を参照ください。ブランド:ロエベLOEWEカラー:ブラウン茶色
http://narcologia.ru/goods/interconnect807170.html
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