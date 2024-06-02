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ドルチェアンドガッパーナ　ドルチェ\u0026ガッパーナ　DOLCE \u0026GABBANA
商品番号 U83343944782
商品名

ドルチェアンドガッパーナ　ドルチェ\u0026ガッパーナ　DOLCE \u0026GABBANA
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドルチェ＆ガッパーナのニットコートです。お色はグレー1色ボタンはシルバー素材タグを切ってしまったので、不確かですがウールだと思います。ほとんど着用せずに保管してありました。サイズは9号までぐらいの方は、着用できると思います。お写真にメージャーで平置き実寸を測ったものがありますので、ご参照ください。素材タグを切ってしまったので、お安くしています。ご理解ください。個人購入の保管品です。中古品をご理解の上ご購入ください。キャンセルや返品はご遠慮ください。カラー···グレー
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