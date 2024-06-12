スーパーボイス　七分袖コート　アイボリー　未使用

着丈...ミドル素材...コットン季節感...春,秋ポケットあり着丈98身幅53袖丈40デザインの違うポケットが2つ付いたV襟のコートです。お色がアイボリーでかわいらしいです。タグ付き未使用ですが、自宅保管ですので気になさらない方のご購入お願いいたします。価格22,000円+税



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七分袖 ノーカラー コート IDEO



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