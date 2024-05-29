美品　FENDI　マフラーストール　FENDI柄

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商品詳細
カラー...グレー柄・デザイン...無地 ロゴ柄入り素材、購入時期は不明ですが、汚れなどはありません。肌触りも良く、これからの季節にちょっと羽織るのにも良い感じの薄手です。長期間、自宅にて保管していたものですので、ご考慮いただけますよう、よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Stanford773673.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation759221.html
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