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美品　FENDI　マフラーストール　FENDI柄
商品番号 A44187918035
商品名

美品　FENDI　マフラーストール　FENDI柄
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...グレー柄・デザイン...無地　ロゴ柄入り素材、購入時期は不明ですが、汚れなどはありません。肌触りも良く、これからの季節にちょっと羽織るのにも良い感じの薄手です。長期間、自宅にて保管していたものですので、ご考慮いただけますよう、よろしくお願い致します。
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