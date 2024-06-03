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【ぱぴぷぺんぎんさま専用】ザッチェルズネイビーショルダーバッグ
商品番号 C68418319381
商品名

【ぱぴぷぺんぎんさま専用】ザッチェルズネイビーショルダーバッグ
ブランド名 ザッチェルズ
特別価格 税込 2,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イギリスのブランドザッチェルズのサッチェルバッグです。13inchPCが入るサイズ。秋冬のシーズンにもぴったりです！服の系統に合わず、2回しか使用していません。zozoなどでは¥40,000近いお値段です。本革なので、合皮とは違う味わいがあるほか、長くご使用いただくことでより一層味が出てきます。外寸で採寸約36x24x8cmカラー···ブラックに近いブルー、ネイビー柄・デザイン···無地素材···本革他ブランドの保存用布袋→紙袋にいれての発送予定です。サイズが大きな品物なので、他とのセットでのご購入では積極的にお値引きいたします。cafunepoleneウェンズデー　ブリティッシュ　トラッド　ペドロ　pedrojoygrysonジョイグライソン　glenroyalminiberryilbisontwJ\u0026mDavidson新生活　学生　社会人　wednesdayモントリオールネトフリ　netflix素材···牛革(本革)
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