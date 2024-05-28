☆★新品タグ付き★☆アンティローザホリデー★サラサラチェックシャツ

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★新品タグつき★単品お値下げ出来ません★入荷時より畳みジワあります★現状でのお譲りとなります★商品画像は撮影環境により実物と色味に差異がある場合がございます★諸々ご理解いただきお取引きください＊☆＊アンティローザホリデイ＊☆＊◆スタイリングの主役級！◆視線を奪うチェックブラウス！■POINTアイキャッチなチェック柄が視線を奪う主役級ブラウスが登場！親しみやすいチェック柄はコーディネートにも取り入れやすく重宝する1着。ドレープ感のある素材で抜け感も◎袖にはゴムが施されており、丸みを帯びたシルエットに。シワにならない素材を使用しているためストレスもなく着用いただけます。■COORDINATE合わせやすいチェック柄なので、どんなボトムとも相性◎インでもアウトでも、軽い羽織としても着用いただけます。肌寒い時期はインナーを重ねて着用するのもおすすめです！透け感：なし光沢感：なし伸縮性：若干あり裏地：なし厚み：普通イエロー素材ポリエステル95%ポリウレタン５%オープンカラーフリーサイズ身幅65肩幅60着丈68袖丈50