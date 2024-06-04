- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)
- >
- ラルフローレンsilk shirt
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
古い年代のものになります古着になれていない方は、お控え下さい胸囲平置き49㌢着丈63㌢PETITEサイズのMなので、少し小さめです数年前に古着屋にて購入3.4回着用しました白い柄部分に少し色移りした形跡があります右肩、袖に僅かに水が染みたような汚れがあります購入したときからのものですお写真6枚目参考にしてください当方は全く気になりませんが、神経質な方はお控え下さいsilkなので、畳んで保管していたのでたたみシワがございますほかには特に気になるダメージはないかと思いますが素人ですので見落としもあるかと思いますとても使いやすいサイズ感かと思います
http://narcologia.ru/goods/rouge31310.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome892143.html
http://narcologia.ru/goods/browse924191.html
ラルフローレン コレクション パープルレーベル レディース シルク シャツ Ralph Lauren Collection Silk Shirts-NAVIE STORE
Ralph Lauren シルク 開襟 オープンカラー シャツ ブラウス - Chago ...
９０ｓラルフローレン シルクコットン オープンカラーシャツ ＢＯＸ ...
９０ｓラルフローレン コットンシルクシャツ オフホワイト 極上 ...
90s Polo Ralph Lauren
レディース] ラルフローレン シルク オープンカラーシャツ オフ ...
90's Polo Ralph Lauren シルク混紡オープンカラーシャツ
レディース] ラルフローレン シルクシャツ シースルー シャンパン ...
９０ｓラルフローレン リネンシルク ボタンダウンシャツ 超極上 ...
ポロ ラルフローレン ラグ柄 シルク×リネンシャツ XL
ラルフローレン 半袖 シルクシャツ ＃ Ralph Lauren 古着屋 hooperdoo ...
90s ラルフローレン エスニック柄 半袖シルクシャツ 6
Ralph Lauren 総柄コットンシルクシャツ - KAPTAIN SUNSHINE NECESSARY ...
http://narcologia.ru/goods/rouge31310.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome892143.html
http://narcologia.ru/goods/browse924191.html
ラルフローレン コレクション パープルレーベル レディース シルク シャツ Ralph Lauren Collection Silk Shirts-NAVIE STORE
Ralph Lauren シルク 開襟 オープンカラー シャツ ブラウス - Chago ...
９０ｓラルフローレン シルクコットン オープンカラーシャツ ＢＯＸ ...
９０ｓラルフローレン コットンシルクシャツ オフホワイト 極上 ...
90s Polo Ralph Lauren
レディース] ラルフローレン シルク オープンカラーシャツ オフ ...
90's Polo Ralph Lauren シルク混紡オープンカラーシャツ
レディース] ラルフローレン シルクシャツ シースルー シャンパン ...
９０ｓラルフローレン リネンシルク ボタンダウンシャツ 超極上 ...
ポロ ラルフローレン ラグ柄 シルク×リネンシャツ XL
ラルフローレン 半袖 シルクシャツ ＃ Ralph Lauren 古着屋 hooperdoo ...
90s ラルフローレン エスニック柄 半袖シルクシャツ 6
Ralph Lauren 総柄コットンシルクシャツ - KAPTAIN SUNSHINE NECESSARY ...