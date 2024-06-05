GOOD ROCK SPEED LOOK Tシャツ

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MUSEdeDeuxiemeClasseGOODROCKSPEEDLOOKTシャツ店舗にて購入。ホームクリーニング済み。目立った傷や汚れはありませんが、「着古した風合い」になるような特殊な加工がされているため、使用感もあり。コンパクトにたたんで発送になりますのでご了承下さい。ユーズド品、自宅保管なのでご理解の上どうぞよろしくお願い致します。ロゴのカラーは画像1,2が近いと思います。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖