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- 【美品】LIBERTY ブラウス ガーリー Lサイズ リバティ 花柄
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商品詳細
【美品】LIBERTYブラウスガーリーLサイズ花柄リバティプリントシンプルデザイン平置き採寸身幅約51.5cm着丈約69cm肩幅約44.5cm袖丈約50.5cm5個のボタンにて開閉ポケットなし綿100％☆中古品だという事をご理解頂ける方、購入してください。神経質な方の購入はお控えくださいませ。Ｎｏ．16テイスト・シーン...カジュアル袖丈...長袖テイスト・シーン...大人可愛い、カジュアル
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