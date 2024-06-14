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【美品】LIBERTY ブラウス ガーリー Lサイズ リバティ 花柄
商品番号 E12185524114
商品名

【美品】LIBERTY ブラウス ガーリー Lサイズ リバティ 花柄
ブランド名 リバティ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【美品】LIBERTYブラウスガーリーLサイズ花柄リバティプリントシンプルデザイン平置き採寸身幅約51.5cm着丈約69cm肩幅約44.5cm袖丈約50.5cm5個のボタンにて開閉ポケットなし綿100％☆中古品だという事をご理解頂ける方、購入してください。神経質な方の購入はお控えくださいませ。Ｎｏ．16テイスト・シーン...カジュアル袖丈...長袖テイスト・シーン...大人可愛い、カジュアル
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