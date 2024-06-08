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【美品】メゾンクルール　STRIPE OFF SHOULDER TOPS
商品番号 U64833643094
商品名

【美品】メゾンクルール　STRIPE OFF SHOULDER TOPS
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 1,816 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【美品、未使用】maisoncouleur/メゾンクルールストライプオフショルダートップスブラウス　シャツカラー…brickサイズ…FREE定価…¥12000+tax大畑ありさちゃんのブランド、メゾンクルールのオフショルダートップスです(^-^)オフショル部分にボリュームがあるデザインなので、デコルテラインをすっきり綺麗に見せてくれます◎デニムと相性がよく、カジュアルさの中にも肌見せで女性らしさを演出します。旅行やデートにも使えるトレンドトップスです⭐着丈…5cm身幅…52cmゆき丈…27cm何度か試着しましたが、外では一度も着用していない未使用品です。とても綺麗なお品ですが、自宅保管品ですので、ご理解の上ご購入お願いいたします。お洋服一覧はこちらから⭐#めるるんファッション柄・デザイン...ストライプ季節感...春,夏
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