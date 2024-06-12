美品 MICHAEL KORS トート バッグ

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ご覧いただきありがとうございます★カラーライトブラウン＊即購入大歓迎『✨他にも素敵なお洋服やバッグ小物（レディース・メンズ）を出品しております♡』美品MICHAELKORSトートバッグ★状態★極美品ですが長期自宅保管の為細かい事が気になる方はご購入お控えくださいませ。品番 ：30F4GTTT8L■仕様 ：開閉オープン 内側：ファスナーポケット1,オープンポケット3,携帯ポケット1,仕切ファスナーポケット1,キーフック1 外側：マグネットポケット1,底鋲4■素材 ：レザー■カラー：ブラウン金具ゴールド■サイズ：約H24xW32.5-26xD13.5cm持ち手：約50.5cm重さ：約750g■付属 ：保存袋お値下げご要望についてなるべくご希望に添えればと考えております。【ご希望金額をお知らせください】※ご要望の際は提示価格をご考慮頂いたうえで常識の範囲内でお願い致します※交渉中であっても、先に購入された方とのお取引になります。早い者勝ちです◆購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品全て正規品です◆used品となります神経質な方、完璧な商品を求める方は購入をご遠慮ください