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ロンシャン ル パニエ プリアージュ XS トップハンドルバッグ ブラウン
商品番号 A74393643084
商品名

ロンシャン ル パニエ プリアージュ XS トップハンドルバッグ ブラウン
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用ルパニエプリアージュXSトップハンドルバッグブラウン-キャンバス商品番号:10206HCF035拡張可能:12cm(L)x13,5cm(H)x9cm(W)主な組成:ストローエフェクトのキャンバス金具等:ゴールドカラーレザーエッジ:ロシアンレザー（カウハイド）重さ:173g外側の詳細クロージング:スナップボタンストラップ:取り外し可能並行輸入品の為、国内正規品と同等のクオリティーや保証をお求めの方はご購入はお控えいただくよう、お願いします。※アウトレット製品の為、サイズや形に個体差があり、製造過程で出来てしまう、歪み、元々の傷、汚れ、スレ、シワなどの跡が付いている場合がございます。※撮影状況やご利用画面の発色具合により、実際の商品と色味や素材感が異なる場合がございます。
http://narcologia.ru/goods/manufacture833841.html
http://narcologia.ru/goods/traverse919126.html
http://narcologia.ru/goods/septet45619.html
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