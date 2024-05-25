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ルイルエブティック ピンタックケープスタンドカラーブラウス
商品番号 H65247116667
商品名

ルイルエブティック ピンタックケープスタンドカラーブラウス
ブランド名 ルイルエブティック
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラーはピーコックグリーンです。到着後、一度だけ試着しました。タグもついた状態です。購入したものの、着こなせる自信が無いためお譲りいたします。ハンガーを外してボックスのサイズに合うように小さく畳んでお送りする予定です。ご了承くださいませ。
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