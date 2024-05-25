ルイルエブティック ピンタックケープスタンドカラーブラウス

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カラーはピーコックグリーンです。到着後、一度だけ試着しました。タグもついた状態です。購入したものの、着こなせる自信が無いためお譲りいたします。ハンガーを外してボックスのサイズに合うように小さく畳んでお送りする予定です。ご了承くださいませ。