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- ●美品● FUEUR ROUGE 花柄レース シアー シャツブラウス
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商品詳細
✔送料無料 ✔コメントなし即購入、大歓迎です！●ブランド●●状態●目立つキズ汚れなく状態良好です。●サイズ●●着丈●約 63cm●肩幅●約49cm●袖丈●約 20cm●胸囲平置き●約 51cm●裏地●なし●ストレッチ●なし●素材●画像参照 一度人の手に渡ったものです。完璧を求める方はご遠慮ください。●折り畳んでの発送です。自宅保管品時のシワ等がある場合あり。素敵な洋服を他にも多数出品しています♪ぜひショップ内もご覧くださいませ(⸝⸝⸝ᵕᴗᵕ⸝⸝⸝)カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···レース季節感···春、夏、秋、冬カネコイサオ ワンダフルワールドがお好きな方にもオススメですよ。
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