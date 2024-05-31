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●美品● FUEUR ROUGE 花柄レース シアー シャツブラウス
商品番号 M36179631093
商品名

●美品● FUEUR ROUGE 花柄レース シアー シャツブラウス
ブランド名 ピンクハウス
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✔送料無料　✔コメントなし即購入、大歓迎です！●ブランド●●状態●目立つキズ汚れなく状態良好です。●サイズ●●着丈●約　63cm●肩幅●約49cm●袖丈●約　20cm●胸囲平置き●約　51cm●裏地●なし●ストレッチ●なし●素材●画像参照　一度人の手に渡ったものです。完璧を求める方はご遠慮ください。●折り畳んでの発送です。自宅保管品時のシワ等がある場合あり。素敵な洋服を他にも多数出品しています♪ぜひショップ内もご覧くださいませ(⸝⸝⸝ᵕᴗᵕ⸝⸝⸝)カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···レース季節感···春、夏、秋、冬カネコイサオ　ワンダフルワールドがお好きな方にもオススメですよ。
http://narcologia.ru/goods/unusable254674.html
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http://narcologia.ru/goods/Lincoln61002.html

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