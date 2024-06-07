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- 最終価格！人気完売品 美品FRAY ID フレイアイディー カシュクールブラウス
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商品詳細
最終価格です！！！つやっとした質感の表面に細やかなシボがあるハンマーサテンを使用しており、一枚で表情豊かに着られるカシュクールブラウスです。 袖にタック、肩にシャーリングをあしらい、デコルテやボディラインがキレイに見えるデザインに仕上げました。 バックウエストの共布リボンを結ぶとシルエットの調節が可能です。 袖のふんわりとしたボリューム、脇のくるみ釦ディテールもメリハリのあるアクセントになり、ウエストをシェイプさせたペプラムシルエットで女性らしい装いに。 微光沢が美しい上質なサテン素材を使用しました。 【絶妙な光沢サテン素材でリュクスな印象づけるペプラムブラウス】【Design/Styling】しなやかなサテン素材でシルエットの美しさが抜群に際立つペプラムブラウスです。ラップのカシュクールデザインにくるみ釦をあしらい、ウエストをシェイプさせたペプラムシルエットが女性らしい装いに。ぱふっとした立体感のあるスリーブの袖口にゴムを施し、二の腕をカバーできる着やすいデザインです。バックウエスト中央はシャーリングゴム仕様、すっきりと見せて快適性も高めています。コーディネート力が高く、パンツと合わせて甘辛モードにも、ナロースカートにも好相性で様々なコーディネートに活躍しますサイズ O身幅38肩幅36着丈54袖丈29#とみぃのオススメ春夏★レディースCOMMEdesGARCONStricotトリココムコムBLACKJUNYAWATANABEジュンヤワタナベnoirkeininomiyaYohjiYamamotoヨウジヤマモトY'sfemmeワイズファムlimifeuリミフゥVivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッドANNDEMEULEMEESTERアンドゥムルメステールrickOwensリックオウエンスisseymiyakeイッセイミヤケpleatspleaseプリーツプリーズAKIKOAOKIアキコアオキSIMONEROCHAシモーネロシャMM6togapullaceciliebahnsennemethネメスsacaimarniマルニなどお好きな方に
http://narcologia.ru/goods/choice213485.html
http://narcologia.ru/goods/reboot532936.html
http://narcologia.ru/goods/plaque4307.html
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