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サルヴァトーレフェラガモ ショルダーバッグ ヴァラ ブラウン スエード
商品番号 C11122228648
商品名

サルヴァトーレフェラガモ ショルダーバッグ ヴァラ ブラウン スエード
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サルヴァトーレ・フェラガモFERRAGAMOショルダーバッグ/斜め掛けバッグスエードブラウン系フェラガモのヴァラ金具のモチーフが格子に入ったショルダーバッグです♪ショルダー調節金具がガンチーニモチーフでオシャレ♪落ち着いたブラウン系カラーで年代問わずお疲れ頂けます♪【サイズ】約縦16.5×横21.5×マチ7cmショルダー長さ約126〜134cm調節穴3つ多少の誤差はお許しください内ファスナーポケット×1【シリアル】BA210556【付属品】ケアカード【状態】外観表面や角・フチ部分にスレ傷やスレ汚れなど多少見られますが、破れなどの大きな使用に問題あるダメージは無くまだまだお使い頂ける状態です◎フロントのヴァラの金具部分やファスナー金具部分に小傷・色剥げあり。内観ポケット部分含め、特に気になる箇所はなくキレイな状態です◎真贋・鑑定済みのブランドショップより正規品を購入◎4z.51.7l.6y28
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