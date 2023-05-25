【定価1.9万円・美品・タグ付】IENA ノースリーブティアードワンピース 黒

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商品詳細
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 即購入大歓迎★ フォロー割引実施中－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－No.A0789-300827◆ブランド名：IENA◇商品名：イエナ ノースリーブティアードワンピース◆特徴：キレイめ、ワンピ、タンクトップ、夏、リボン、シアー、フレアスカート、Iシルエット★製品番号：12-040-900-6030-2-0★定価：¥19,000+tax☆上身頃は張り感のある生地、ドッキングデザインが上品で可愛いアクセントになってます♪★sacaiやCLANEがお好きなあなたにとてもおすすめです！！！☆インナー、アウターの組み合わせで、幅広いシーズンにお使いいただけると思います♡ ◇商品サイズ・サイズ：FREE・着丈：約78cm・身幅：約40cm※採寸に関しては、平置きの状態で行っております。※誤差はご了承ください。※着画はお断りしております。◆商品状態・目立った傷、汚れなどなし◇カラー・黒 (ブラック系)◆素材・上身頃部分：綿80%、ナイロン15%、ポリウレタン5%・スカート部分：綿100%◇配送簡易包装にて1～2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。◆◇ご購入前に、プロフィールのご一読をお願いします◇袖丈...袖なし柄・デザイン...無地季節感...春、夏、秋
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