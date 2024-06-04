トルトアーゴ　本革　ショルダーバッグ　希少

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商品詳細
トルトアーゴ ショルダーバッグもう使用しない為出品多少使用感ありますが綺麗な状態を保っていてまだまだお使い頂けます画像で判断下さいサイズ(実測) 縦 15cm 横 30cm 幅 3cm ショルダーストラップ 105cm素材・本革
http://narcologia.ru/goods/marshal994280.html
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