ヘリテイジ2008年イヤーペンダント グリーンアゲート/ジョージジェンセン

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マーちゃんコメント：美品です。綺麗です。葉の間から、グリーンアゲイト蕾がデザインされています。ワンポイントのグリーンが目を引きます。裏側にも葉がデザインされてます。濃いめの燻しが特徴で優美でクラシカルです。素材:シルバー/925ネックレス長さ：45.5cm重量：15.5ｇ※付属品：袋※お値下げ交渉はご遠慮下さい。受け付けておりません。不定期にこちらのタイミングで値下げしております。Itisabeautifuluseditem.ManybeautifulproductsaresentoverseasfromJapan.PleaseuseBUYEEorothercompaniestopurchase.#GeorgJensen#ジョージジェンセン#ジョージジェンセンネックレス☆------☆------☆------☆------☆------☆商品は新品ではございません。貴金属商品の中古は、必ず細かい小傷がございます。「綺麗」「未使用」「美品」という商品でも小傷はございます。目立つダメージ・破損、欠損がないものは、中古品としては美品かと思われます。完璧を求める方は、ご遠慮下さい。商品の状態はあくまでこちらの主観となりますので写真をよくご確認ください。★商品撮影は、ありのままを撮影します。実際には、肉眼では見えない、気にならないスレ傷等もスマホの高性能カメラで拡大されます。見え過ぎて写りますが、ありのままを撮影しますのでご自身でご判断下さい。細かいブランド刻印等は、ルーペで確認しないと写真では、アップしても見えないものもございます。中古品をご理解の方、円滑な取り引きをよろしくお願いします。☆トラブル防止の為、必ずプロフを一読下してご購入下さい。★購入希望のコメントが付いていても即購入が優先です。★専用は、いたしません。欲しい方が優先です。★リサイクル梱包、簡易梱包でお届けする場合がございますが、商品はシッカリ包装させていただきます。ご理解下さい。真面目にお取引させて頂いておりますが、説明不足や記載漏れなどがある場合がございます。どうぞよろしくお願いいたします。管理番号：MB-876-3