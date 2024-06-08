EMMEL REFINES エメルリファインズ レース ハイネック ワンピース

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＜EMMEL REFINES＞EM リブ ミニ ニット ワンピース ＜EMMEL REFINES＞EM リブ ミニ ニット ワンピース

EMMELREFINESPハシゴレースハイネックフレアワンピース繊細なレースが大人っぽいフォーマルワンピース。ややハイネックのクラシカルなデザインに、ハシゴレースが品良く、落ち着いた華やかさが目を惹きます。二次会、結婚式、パーティー、謝恩会など、フォーマルシーンにおすすめです。〖ブランド〗エメルリファインズ〖定価〗25,300円〖サイズ〗M〖カラー〗紺色ネイビー〖素材〗ポリエステル〖状態〗◎未使用に近い喫煙者・ペットはおりません。梱包によるしわはご容赦ください。✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼他にもたくさん出品しております。#あめの服一覧はこちら✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼23区自由区IENAUNTITLEDANAYI組曲リランドチュールアプワイザーリッシェウィルセレクションジルスチュアートが好きな方にもおすすめです。春服夏服秋服総レースフォーマルパーティーオケージョンかわいい