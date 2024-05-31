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商品詳細
アクセサリー・パーツ...ケースESPGB-30Vの出品です。Arrowを注文し事前にこのケースを買っていたら、別に付けて頂き余ってしまったので出品しました。ほぼ未使用なので美品かと思いますが、あくまで中古品のご理解お願いいたします。折り畳んでの発送が出来ないので、ケースにプチプチで繰るんで発送いたします。発送は着払いの予定です。定型外になるかと思いますので格安にて出品になります。よろしくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/providence656194.html
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ESP GB-30V ギターケース ARROW 変形収納-
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