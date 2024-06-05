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ドゥクラッセ　麻100% 八分袖　ブラウス　生成り　未使用品
商品番号 Q47879397860
商品名

ドゥクラッセ　麻100% 八分袖　ブラウス　生成り　未使用品
ブランド名 ドゥクラッセ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ7号脇下身幅50、着丈63、肩幅39、袖丈43cm(手首から10cm位の袖口)生成りホワイト麻100%通常Mの方でも大丈夫そうな余裕ですが、かぶりなので脱ぎ着がどうかということはあるかもしれません。袖口がフリルのようにダブルに広がってちょっとしたお洒落感もありますが甘すぎないデザインです。写真よりも試着した感じは上品な綺麗めスタイルになります。昨年モデル、タグ付未使用です。
http://narcologia.ru/goods/rebellion910878.html
http://narcologia.ru/goods/injure863167.html
http://narcologia.ru/goods/peroration79515.html

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